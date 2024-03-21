Faiz kararının ardından dolarda son durum!
TCMB'nin faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltmesinin ardından dolar ve euro sert şekilde düştü.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine yükseltti.
Merkez Bankası'nın faiz oranını beklentilerin üzerinde artırmasının ardından dövizde sert düşüş gözlemlendi.
Dolar 60 kuruş değer kaybetti
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce 32,40 seviyesinden işlem gören dolar, saat 17:20 itibarıyla 31,83 seviyesinden işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar yaklaşık 60 kuruş değer kaybetti.
Euro 80 kuruş değer kaybetti
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce 35,50 seviyesinden işlem gören dolar, saat 17:20 itibarıyla 34,70 seviyesinden işlem görüyor.
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