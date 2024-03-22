Eylem Tok ve oğlunun kaza akşamı görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündemindeki trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin Göktürk'te bulunan bir kafede buluşma anı ve anne Eylem Tok'un kaza haberini aldığı ana ilişkin görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca T.C. ve arkadaşları, kaza öncesi lüks araçlarıyla bir akaryakıt istasyonunda da kameraya yansıdı.