Eylem Tok ve oğlunun kaza akşamı görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'yi sarsan trafik kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin Göktürk'teki kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Türkiye'nin gündemindeki trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin Göktürk'te bulunan bir kafede buluşma anı ve anne Eylem Tok'un kaza haberini aldığı ana ilişkin görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ayrıca T.C. ve arkadaşları, kaza öncesi lüks araçlarıyla bir akaryakıt istasyonunda da kameraya yansıdı.
Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin kaza akşamı kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 22, 2024
🔹T.C.'nin annesi Eylem Tok'un, gelen telefon üzerine bulunduğu kafeden apar topar ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi. pic.twitter.com/cAfDceVH8c
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