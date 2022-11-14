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Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde'de medikal malzeme üretimi yapan fabrikanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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