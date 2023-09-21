Eşine tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahalleleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hediye Fatul (27), sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan 16 AFK 978 plakalı otomobil ile ailesini alarak gezintiye çıktı.

Hediye Fatul yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, hatalı sollama yapan Tayyip Yasir Arslan (22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki Halide Fatul (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.