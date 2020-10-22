Ermenistan bu kez Çukur'un başrolündeki oyuncuyu hedef aldı

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Ermenistan Kamu Radyosu, "On iki kat daha fazla ama atılım yapamıyorlar" başlıklı haberinde Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin 2019 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullandı.

Ermenistan, şarkıcı Serdar Ortaç'ın ardından bu kez Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'yi hedef aldı.

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan'ın Azerbaycan ve Ermenistan ordularını karşılaştırdığı haberde Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin 2019 yılında bedelli askerlik yaparken çekilen fotoğrafını kullandı.

SERDAR ORTAÇ'IN FOTOĞRAFINI DA KULLANDILAR

Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullanmıştı.

"ERMENİLERİN BAŞINDAKİ ADAM RUH HASTASI"

Serdar Ortaç, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin magazin muhabirinin sorusuna, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" diyen şarkıcı, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz" sorusuna da "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını" ifadelerini kullanmıştı.