Serdar Ortaç: Paşinyan ruh hastası

Sevgilisi Seçil Gür ile Etiler'de market alışveriş yaparken görüntülenen Serdar Ortaç, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan bahsederken "Ermeni halkına bir sözüm ama başlarındaki adam ruh hastası" şeklinde konuştu.

Ünlü popçu, maddi zorluk yaşadığı için eski eşi Chloe Loughnan'a nafakasını ödeyemediği bu sebepten de aralarında kriz çıktığı ileri sürüldü. Bu konu hakkında konuşan şarkıcı "Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok" dedi.

"ERMENİLERİN BAŞINDAKİ ADAM RUH HASTASI"

Ortaç'a Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar da soruldu. "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" diyen şarkıcı, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz" sorusuna da "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını" ifadelerini kullandı.