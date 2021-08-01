AjansHaber.com.tr Dünya Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı duyuruldu.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek
Grönland 8,5 milyar tondan fazla kütle eridi
Macron, Hitler'e benzetildi suç duyurusnda bulundu
İtalya’nın Sicilya Adası, yangınlarla savaşıyor
Fransa'da aşı karşıtlarından protesto
Eski Kardinal hakkında "cinsel istismar" suçlaması
Madagaskar'da Cumhurbaşkanına darbe şüphesi