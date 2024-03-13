Erdoğan: "Tek parti faşizmiyle başımıza bela edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak Mitingi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi yaparken yakın, uzak coğrafyada durum iç açıcı değil. Bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun. Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekinin değerini bilmezsek Rabbimizin huzurunda mahcup oluruz.

Eleştirenlerin gayesi ülkeyi eski kavga, karanlık, terör geçmişine döndürmektir. En küçük plan, projeleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise çok büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı'yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. En küçük plan, projeleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim bu ülke ve millet için çok büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı'yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. 21 yılda vatan topraklarının her karışına alın terimizi kattık.

Millet her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesinden yana yaptı.

Bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.