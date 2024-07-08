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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine dur durak vermiyor.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere salı günü Washington’a gidiyor.

İttifakın 75. yılında gerçekleştirilecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Zirvede,  İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak sürdürdüğü katliam boyutuna ulaşan saldırıları gündeme getirmesi beklenen Erdoğan, başta Ukrayna-Rusya savaşında olmak üzere Türkiye'nin barışa yönelik çabalarının da altını çizmesi bekleniyor.

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