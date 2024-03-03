Dünyanın en pahalı balı Arhavi'den

Elf markasını 2021 yılında Kababulut ailesi tarafından markalaştırdı ve sağlığı iyileştiren bileşikler (antioksidanlar, polifenoller, flavonoidler, prolin) ve mineraller (demir, kalsiyum, potasyum) açısından zengin, otantik bir doğa harikası olarak dünya çapında (mevcudiyet durumuna bağlı olarak) pazarlamaktadır.

150 ml'lik bir kavanozun satış fiyatı 1.033 $ (32.360 TL) olup, bu da kilogram başına 5.400 £'dan(214.100 TL'den) fazlasına eşdeğerdir.

Bin dolardan fazlaya mal olan 150 ml'lik bir kavanoz Elf balı

Elf balı, Karadeniz yakınlarındaki dağlardaki kütük kovanlarda üretilir.

The Sunday Times da yer alan makalenin tamamı..

https://www.thetimes.co.uk/article/worlds-most-expensive-honey-times-luxury-vg8m0m5jg

Arhavi hakkında

Arhavi, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin iline bağlı bir ilçe ve kasabadır. Doğal güzellikleri, Karadeniz'e olan yakınlığı ve tarihi geçmişiyle bilinir. Arhavi, dağlarla çevrili bir bölgede yer alır.