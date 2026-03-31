ABD Başkanı Trump'tan jet yakıtı krizi yaşayan ülkelere tavsiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı nedeniyle enerji sıkıntısı çeken ülkelere yönelik sert ifadeler kullandı.

İran ile yaşanan gerilimde tarafsız kalan Birleşik Krallık gibi ülkeleri hedef alan Trump, "Size bir önerim var. Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bol miktarda var ve ikincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve onu alın." değerlendirmesini yaptı.

Askeri destek mesajı ve Fransa eleştirisi

Paylaşımında ülkelerin kendi başlarına savaşmayı öğrenmeleri gerektiğini savunan Trump, ABD'nin artık yardım etmeyeceğini belirtti. Trump ayrıca, İsrail'e giden askeri uçaklara hava sahasını kapatan Fransa yönetimini de eleştirerek, "Paris yönetimi, başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' ile ilgili çok da yardımcı olmadı, ABD bunu unutmayacak." ifadelerini kullandı.



