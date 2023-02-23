Drive to Survive'ın 5. Sezonu 24 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak

Netflix'in en çok izlenenler arasında yer alan motorspor dizisi Drive to Survive'ın 5. Sezonu 24 Şubat'ta izleyicileri ile buluşuyor.

Yeni sezonda Max Verstappen'in üst üste ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandığı 2022 F1 sezonunun arka planında yaşananlar anlatılacak.

Yeni sezonda 2022 Formula 1 sezonu için yapılan önemli kural değişikliklerinin altı çiziliyor.

Çifte dünya şampiyonu Verstappen, önceki sezonun aksine Netflix'in bir parçası konumunda ve yeni fragmanda da kendisine yer verilmiş durumda.

2024'te yayınlanması planlanan altıncı sezona şimdiden onay almış durumda. Drive to Survive, çıkışından bu yana son derece popüler oldu ve özellikle Amerika'da seriye büyük destek getirdi.