Donald Trump: "Taylor Swift çok güzel ama.."

Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski başkan Donald Trump, ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında konuştu.

Trump, büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcının fiziksel görünümü ve politik görüşleri konusunda yorum yaptı.

"Sanırım liberal"

Eski başkan Trump, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı.