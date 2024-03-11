Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmenin yanı sıra günlük yaşamlarında da dikkat ediyor. Oruç tutarken sıkça karşılaşılan sorulardan biri de diş fırçalamak konusu. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Dişlerimizi fırçalarsak orucumuz bozulur mu?

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, diş fırçalamak veya diş macunu kullanmanın orucu bozmayacağını belirtiyorlar. Ancak, ağız dolusu su alıp çalkalamak veya suyun boğaza gitmesine izin vermek orucu geçersiz kılabilir. Bu nedenle, diş fırçalarken suyun ağız içinde kalmasına özen göstermek önemlidir.

Diyanet'e göre diş fırçalamak orucu bozar mı?

“Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz"

Uzmanlar uyarıyor: "Ramazanda diş bakımınıza özen gösterin"

Uzmanlar, iftar ve sahur arasında yapılan diş bakımının önemini hatırlatıyorlar. Diş fırçalamanın yanı sıra misvak gibi doğal diş temizleme araçlarının kullanımı da oruç tutanlar için tavsiye ediliyor.