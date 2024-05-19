Dev derbi için nefesler tutuldu: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray sahasında ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Direnç Tonusluoğlu ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek ve sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacak.

Muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: RAMS PARK

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1