Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanma işleminden sonra şu açıklamaları yaptı:

Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim, İçişleri Bakanımdan da aldığım bilgilere göre, olaysız herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreç devam ediyor. Önemli olan deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı, deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan oylarını kullanması çok çok önemli.