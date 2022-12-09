Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı!
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün üçüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.
İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.
Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale ediliyor. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.
Otelde konaklayanlar uzaklaştırıldı
Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.
Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı
Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.
Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 9, 2022
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! pic.twitter.com/9XXTujiLjx
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