Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile tahıl sevkiyatı başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin konuşulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmüş olup, Ukrayna’daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeler ele alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.