Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1000 polis katıldı 

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11'i cezaevinde olmak üzere 53 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin suç unsurlarıyla yakalanması amacıyla 1000 personelden oluşan ekipler, operasyon için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde toplandı.

Ekipleri denetleyen İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek, görevlilere başarılar diledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpekleri ve dron destekli operasyonda, 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda 49 zanlı yakalandı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde 3 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenevir, 18 uyuşturucu hap, 8 yeşil reçete hap, 4 hassas terazi, 13 tabanca, tüfek ve 98 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.