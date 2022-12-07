AjansHaber.com.tr Yaşam Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa'da FETÖ operasyonu

 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, bir zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başkentte uyuşturucu operasyonu
Baz istasyonlarından akü çaldı!
Bursa'da FETÖ operasyonu
Kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Alıkoydukları kişilere zorla kredi çektirdiler!
Komşusunu sopayla öldürdü
Bolu'da uyuşturucu operasyonu