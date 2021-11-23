Bulgaristan'da feci otobüs kazası

Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

"KİM OLDUKLARINI TESPİT ETMEK ÇOK ZOR"

İçişleri Bakanı Boyko Rashkov, üç otobüslük bir konvoydaki son otobüsün kaza yaptığını belirtti.

Rashkov, "Hiç böyle bir şey görmemiştim. Kaç kişi olduklarını ve kim olduklarını tespit etmek çok zor" dedi.