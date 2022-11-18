Bolu'da cips kutusunda esrar ele geçirildi
Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş 500 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu mevkisinde plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.
Aramada kullanılan narkotik köpeği Asır'ın bir poşetteki cips kutusuna tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.
Cips kutusunda 500 gram toz esrar bulundu, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar