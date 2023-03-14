Bitcoin uçuşa geçti!

Bitcoin'de yükseliş ABD enflasyon verisi sonrası hızlandı. Veri öncesi 24.690 dolar civarında işlem gören Bitcoin 35 dakika içerisinde yüzde 7.3 yükselerek 26.500 doları gördü. Dünyanın en büyük kripto parasında günlük yükseliş yüzde 18'i aştı.

ABD'de halihazırda Silicon Valley Bank (SVB) merkezli bankacılık krizi kontrol altına alındığı ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerdeki gerileme sonrası yükseliş içerisinde olan Bitcoin, yine ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası kazanımlarını hızlandırdı.

ABD'de şubat ayında tüketici fiyatlarının beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldiği açıklandı.

Verinin ardından Fed'in 22 Mart'ta Fed'den 50 değil 25 baz puanlık bir faiz artırımı geleceğine yönelik beklenti iyice güçlendi.

Bitcoin en son 13 Haziran'da 26 bin doları görmüştü.