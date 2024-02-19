Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası sürüyor!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 49'uncu dakikada ekibe galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy ve 71'inci dakikada Cenk Tosun kaydetti.

2'nci dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Semih'in şutunda kaleci Slowik yakın direğe giden topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Onur Bulut'un ortasında Konyaspor savunmasının vuramadığı üst arka direkte Cenk'in önünde kaldı. Cenk'in vuruşunda Konyaspor savunmasında çarpanları en üst altıpasın hemen çaprazında Semih'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda Kaleci Slowik'in de müdahale ettiği topu Konyaspor savunması çizgiden çıkarttı.

49'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica ortasını yaptı. Ceza sahasının altında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

64'üncü dakikada Masuaku'nun soldan ortasında Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği üst ceza alanı dışında Musrati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun beklemeden vuruşta savunmaya da çarpanları topu kaleci Slowik oğlu ve kornere çeldi.

71'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen içinde topla buluşan Muçi'nin vuruşunda kaleci Slowik topu sektördi. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun, ayağının ucuyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

85'inci dakikada Semih'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direkten auta gitti.

Karşılaşmada bir kez daha gol atamadı ve Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

ABOUBAKAR VE GHEZZAL ISLIKLARLA OYUNA GİRDİ

Mücadelenin ikinci yılda oyuna giren Aboubakar ve Ghezzal'ı, siyah-beyazlı taraftarlar isliklarla protesto etti. Beşiktaş'ta 72 maçta ayrı kalan Vincent Aboubakar ve sakatlıklar nedeniyle tam anlamıyla performansa ulaşamayan Rachid Ghezzal, taraftardan tepki gösterdi. İki oyuncu 81'inci dakikada Cenk Tosun ve Rashica'nın oyuna dahil oldu. Taraftarlar, Aboubakar ve Ghezzal'ın ismi anons edilirken bir süre ıslıklar tepki gösterdi.