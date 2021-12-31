Benzin motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.