Belgeleriyle Anayasa Taslağı hazırlığı

Son günlerin önemli konularından biri olan, İYİ Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisi’nin hazırlamış olduğu Anayasa taslağı.

Partiler yaptıkları çalışmayı inkar etseler de, daha önce çeşitli medya kuruluşlarında yaptıkları anayasa çalışmasından bizzat konunun muhatapları bahsetmişti. Bu da, bugün inkar etseler de Ümit Özdağ’ın haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Kılıçdaroğlu:



21 Haziran 2018

➕Sn Kaboğlu başkanlğında 4 parti anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Erken seçim gündeme gelince 4 partinin mutfağında bekletiliyor.



11 Kasım 2020

➕Anayasa değişikliği konusunda bir çalışma yok. Söz konusu değil pic.twitter.com/hMBbMaGx9W — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 15, 2020

2 Haziran 2018– Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’de parlamenter sisteme dönüş planı” başlığı ile Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin Anayasa taslağı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bir heyet tarafından hazırlandı.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyet gazetesine 2 Haziran 2018’de verdiği röportaj:

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/millet-ittifakinin-anayasasi-hazir-2444284/

28 Haziran 2019– Birgün Gazetesi-Uğur Koç’un özel haberi- Dört partinin ‘ortak paydaları’ hazır. Haberde “24 Haziran 2018’de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı “Ortak Paydalar Raporu” yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde. Ankara kulislerinden aldığımız bilgilere göre söz konusu rapor üzerinden dört parti görüşmeler sürüyor. Raporun ilk mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, iktidarın Meclis’e sunmaya hazırlandığı yargı paketinden sonra atılması ihtimal dahilinde olsa da henüz somut bir zamanlamaya karar verilmiş değil.

https://www.birgun.net/haber/dort-partinin-ortak-paydalari-hazir-260073

28 Haziran 2019– Ümit Özdağ, Birgün gazetesinden Uğur Koç ile görüştü, referans Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,

28 Haziran 2019-Ümit Özdağ, Genel Sekreter Aytun Çıray ile görüşüyor, Aytun Çıray, görüşmelere İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan’ın katıldığını teyid etti.

https://www.yenisafak.com/gundem/iyi-parti-adina-erozan-katildi-3575067

Temmuz 2019– Ümit Özdağ-İbrahim Kaboğlu ile TBMM’de görüşüyor.

Ağustos 2019– İbrahim Kaboğlu “Anayasa Demokrasi Çalışması Yol Haritası” 1 sayfa, “Anayasa Uzlaşma Metni” 4 sayfa, “Uzmanların Katılımyla CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi Temsilcileri Tarafından Hazırlanan Çerçeve Metin ( 13 Ocak 2018-7 Mayıs 2018) İnsan Haklarına Dayanan Demokratik Hukuk Devleti İçin Anayasal İlkeler” 25 sayfalık metni Ümit Özdağ’a teslim etti. İbrahim Kaboğlu, Özdağ’a teslim ettiği belgelerin aynılarını Ahmet Kamil Erozan’a teslim ettiğini ifade etti.

Sonbahar 2019– İbrahim Kaboğlu CNN Türk’te Hande Fırat’ın programında CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından yapılan ortak anayasa çalışmasını teyit etti.

Sonbahar 2019’da Meral Akşener, İbrahim Kaboğlu’nun etki ajanı olduğunu, böyle bir anayasa taslak çalışmasına İYİ Parti’nin katılmadığını milletvekili ve divan üyelerine açıkladı. İbrahim Kaboğlu’nu Kemal Kılıçdaroğlu’na şikayet edeceğini söyledi.

10 Kasım 2020, Ümit Özdağ ,Cumhuriyet Gazetesi’ndeki söyleşi de CHP-İYİ Parti-Saadet ve HDP anayasa taslak çalışmasının yapıldığını açıkladı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-dr-umit-ozdag-anayasa-hazirlamislar-1789802

11 Kasım 2020- Ümit Özdağ, TBMM’de basın toplantısında Ağustos 2019’de İbrahim Kaboğlu’dan aldığı kamuoyu ile anayasa taslağını paylaştı.

12 Kasım 2020– Meral Akşener, ne CHP ile ne Saadet Partisi ile ne HDP ile ne de AKP ile bir anayasa çalışması yapmadıklarını söyledi ve Ümit Özdağ’ın akıl sağlığını sorguladı!

https://www.haberler.com/meral-aksener-hicbir-parti-ile-anayasa-calismamiz-13732168-haberi/

Ümit Özdağ, “CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisinin anayasa taslağı hazırlamak için çalışma yaptığını söyledi. Ancak AKP ile ortak anayasa çalışması yapıldığını Genel Sekreter Uğur Poyraz Ankara’da sağda solda söylüyor. Doğru mu diye sordum. Emin değildim. Çünkü Uğur Poyraz bilmediği şeyleri bilen, yapmadığı şeyleri yapar gibi görünmeyi sever.”

13 Kasım 2020: İbrahim Kaboğlu, Sözcü’den İsmail Saymaz’a dört partinin katılımı ile ortak ilkeler çalışmasını yaptık dedi. Ümit Özdağ’ın bu çalışmadan çoktan haberi vardı dedi. Doğru söylüyor. Anayasa taslağı yok Ortak ilkeler çerçevesinde ne şekilde uzlaşılabilir biçiminde sorulara daha çok anayasa hukuku bilgi birikimiyle bir yanıt oluşturmak için çalıştık. Ortada ilkeler söz konusu” diyor.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaboglu-dort-parti-de-katildi-ortak-ilkeler-belirlendi-6124187/

15 Kasım 2020: Kemal Kılıçtaroğlu “Anayasa çalışması olmadı”

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-anayasa-taslagi-aciklamasi-6126399/

Ümit Özdağ “Meral Akşener İbrahim Kaboğlu’nun etki ajanı olduğunu ileri sürüyor. Benim de akıl sağlığımdan şüpheleniyor. CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin Anayasa taslağı hazırladığını ilk açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tespiti nedir acaba?