Bayraktar TB-2 ihraç edilen ülke sayısı 31 oldu!

Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile tüm dünyanın adından söz ettiği Bayraktar TB-2 SİHA'lar birçok ülkeden yoğun talep görüyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar TB-2 SİHA ihracatı gerçekleştirilen ülke sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, Nuri Demirağ'dan TEKNOFEST'e uzanan bir başarı öyküsünü konu alan videoyu paylaştı.