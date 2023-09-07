Bayraktar TB-2 ihraç edilen ülke sayısı 31 oldu!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-2 SİHA ihracatı gerçekleştirilen ülke sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü ile tüm dünyanın adından söz ettiği Bayraktar TB-2 SİHA'lar birçok ülkeden yoğun talep görüyor.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar TB-2 SİHA ihracatı gerçekleştirilen ülke sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.
Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Selçuk Bayraktar, Nuri Demirağ'dan TEKNOFEST'e uzanan bir başarı öyküsünü konu alan videoyu paylaştı.
Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Yiğit düştüğü yerden kalkar!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 7, 2023
🔹Selçuk Bayraktar, Nuri Demirağ'dan TEKNOFEST'e uzanan bir başarı öyküsünü konu alan videoyu paylaştı.pic.twitter.com/uljBy5NwpP
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