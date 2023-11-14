Bakan Yerlikaya: "Sarallar" suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve “Sarallar” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu şüpheli şahıs Yakalandı Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik #İstanbul ve #İzmir’de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi." ifadelerini kullandı.