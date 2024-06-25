AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı!

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatildeki acı bilançoyu açıkladı

Bakan Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 983 araç otoyolları kullandı. 2024 Kurban Bayramında ise 21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı.

2024 Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. Polis ve jandarma, yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilinde 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza yaşandı, maalesef 1 can kaybı oldu. 7 bin 485 otobüse işlem yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinde 519 bin 242 işlem yapıldı. 7 bin 216 trafik kazası meydana geldi.

9 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bunun hesabını kim verecek?
İlim Yayma Vakfı öğrencileri şampiyon oldu!
Benzin ve motorine zam geliyor
Türkiye-Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi
İtalyan teknik adam Milli duygularımızla oynadı!
Sen hangi milletin vekilisin Ferhat?