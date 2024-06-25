Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatildeki acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 983 araç otoyolları kullandı. 2024 Kurban Bayramında ise 21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı.

2024 Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. Polis ve jandarma, yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilinde 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza yaşandı, maalesef 1 can kaybı oldu. 7 bin 485 otobüse işlem yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinde 519 bin 242 işlem yapıldı. 7 bin 216 trafik kazası meydana geldi.

9 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı.