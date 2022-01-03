Bakan Varank'tan "otomobil uzmanı" gazeteciye Bor Mobil dersi

Sosyal medyadan Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak "Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor" diyen gazeteci Emre Özpeynirci'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan cevap geldi.

"Gençler sizden daha kolay anlıyor"

Bakan Varank "O araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Gençler sizden daha kolay anlayabiliyor" dedi.

Bakan Varank, yıllardır otomobil yazıları yazan ve bu konuda adı "uzman gazeteci" diye geçen Emre Özpeynirci'ye Bor Mobil araç konusunda ders verdi.

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

"Sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım!'

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.