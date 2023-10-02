Bakan Özhaseki: “Depreme karşı tek çözüm kentsel dönüşüm”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkemizi depreme karşı hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Bu işin bir tek çözümü kentsel dönüşüm. Evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı ve güvenilir hale getirmek. Evlerimizi güvenilir bir şekilde yapmak zorundayız.” dedi. Vatandaşlardan da Belediye Başkanlarını kentsel dönüşüm yapmaları için sıkıştırmalarını isteyen Bakan Özhaseki, “Ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. ‘Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun kardeşim’ deyin. ‘Bizim evler riskli sen neredesin’ deyin.” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Töreni’nde konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya başladıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Orada şimdi 200 yüz binden fazla konutun ihalesine başladık. 200 binden fazla vatandaşımız ‘bize yardım edin. Biz yerinde dönüştürürüz’ dediler. Bir taraftan köy evlerinde inşallah çelik bir model geliştiriyoruz. Onları da en kısa süre içerisinde bitireceğiz. Biz inşallah kısa süre içerisinde yaralarımızı saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.” diye konuştu.

“Evlerimizi güvenilir hale getirmeliyiz”

Ülkenin depreme hazırlanması konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, depreme karşı tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, “Bu işin bir tek çözümü var; kentsel dönüşüm. Evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı ve güvenilir hale getirmek. Evlerimizi güvenilir bir şekilde yapmak zorundayız. Bu evler yıkıldığında emin olun sevdiklerimiz gidiyor. Evlatlarımız gidiyor, eşlerimiz gidiyor. Bu yüzden bizim kentsel dönüşüm diye çırpındığımız, bir an önce çıkaralım diye de gayret ettiğimiz ve gece gündüz demeden uğraşımız bundan dolayıdır.” dedi.

“Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırıyoruz”

Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için Deprem Yasası üzerine çalıştıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Yasa Taslağını hazırladık. Meclise gönderdik. Komisyondan geçip inşallah ilk gündeminde görüşülecek. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. İşi hızlandırmaya çalışıyoruz. Ve biz her şehirde hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarını çağırarak orada neler yapılır tartışmaya çalışıyoruz. Tabii ki bakanlık olmazsa olmaz. Kanun çıkaracak. Para lazımsa para verecek. Arsa lazımsa arsa verecek. Planlama yapması icap ediyorsa planlama yapacak. Bakanlığın koordinasyonda yürüyecek.” şeklinde konuştu.

“Belediye Başkanlarını sıkıştırın”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının Bakanlık, Belediyeler ve vatandaş olmak üzere 3 ayağı bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, vatandaşlardan Belediye Başkanlarını kentsel dönüşüm yapmaları için sıkıştırmalarını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık haliyle şemsiye kuruluş. Bu işin ikinci ayağı Belediyeler. Ne yazık ki bir kısım belediye başkanlarımız hiç bu dallara basmıyorlar. Hiç bu taraklarda bezleri yok. Bu işin üçüncü ayağı siz iseniz, eğer önemli ayağında siz varsanız ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. ‘Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun kardeşim’ deyin. ‘Bizim evler riskli sen neredesin’ deyin. Ve gelsinler bütün semtlerde onlar da uğraşsınlar. Vatandaşlarla bu işin hesabını yapsınlar. Planlamasını yapsınlar. Sonra bakanlığa gelsinler, hangi partiden olursa olsun sonuna kadar kapımız açık. Çünkü bu memleket bizim. Bu insanlar bizim. İnşallah bu gayretle de biz devam edeceğiz zaten.”

“Kentsel dönüşümü hızlandıracağız”

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Haliyle önümüzde bizim de bir yol haritamız var. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bakın burada 1000’e yakın konut dönüşüme giriyor. Şu anda İstanbul'da 188 yerde dönüşüm var. Buralarda binlerce konut inşallah dönüşmüş olacak. Şimdiye kadar 800 bin civarında konutun dönüşümünü arkadaşlarımız sağlamışlar. Bundan sonra da hızla yapmaya devam edeceğiz. Bunu hızlandıracağız.” diye konuştu.

Yarısı Bizden Kampanyası

Vatandaşların faydalanması için açıklanan ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ konusuna da değinen Bakan Özhaseki, “1 milyondan fazla vatandaşımız da Yarısı Bizden Kampanyasına müracaat etti. Onlar içerisinde toplam bina sayısı 90 bin. 90 bin binayı da inşallah böyle dönüşeceğiz. Biz vatandaşlara yarısını hibe vereceğiz. Yarısını da kendileri karşılayacaklar. İnşallah bir taraftan da hızla bu dönüşmüş olacağız.” şeklinde konuştu.

“Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak”

Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırmak için İstanbul’a özel birim kuracaklarını dile getiren Bakan Özhaseki, “Yeni bir Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurarak kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. İstanbul içinde ayrı bir Genel Müdürlük kuracağız.

İstanbul içinde böyle bir hazırlığımız var.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi tarafından uygulanan kentsel dönüşüm çalışmaları, Büyük Özlem Sitesi ile aynı zamanda Cihankent, Yeşilyuvam, Atabek, Topakent, Albayraklar siteleri ve Kemalpaşa Mahallesi olmak üzere toplam 6 noktada canlı bağlantı ile dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Yıkımı gerçekleştirilen alanlar, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte güvenli yapılara kavuşturulacak.