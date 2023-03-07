Bakan Kurum: ''İlk kazmalarımızı ellerimizle vurduk''

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat felaketinden büyük ölçüde etkilenen 11 il arasında bulunan Malatya’da yapımına başlanan ve devam eden proje alanlarına yönelik Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Valiler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, STK’lar, iş adamları, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Murat Kurum, devletin bütün gücü ve imkânlarını seferber ederek bir ayı geride bıraktıkları karanlık gece olan depremin yıkıcı etkisini silmeye çalıştıklarını ifade etti.

Depreme maruz kalan diğer illerde olduğu gibi Malatya’da da çalışmaların büyük bir seferberlik anlayışıyla aralıksız devam ettiğini, konutların inşa edileceği yerleri de belirlediklerini aktardı.

“Malatyalı kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve kardeşlerimizin yarasını sarmak için buradayız”

Malatyalı kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve kardeşlerimizin yarasını sarmak için buradayız diyen Bakan Kurum, “718 mahallemizdeki zarar gören her bir taşı yerine koymak onarmak ve yeni konutlarımızı da Malatya'mıza kazandırmak için buradayız. Tabii ‘asrın felaketi’ depremler 11 ilimizde büyük zararlara sebebiyet verdi ve 85 milyon vatandaşımızın yüreğinde de derin bir şekilde hissedildi. İlk andan itibaren de tüm vatandaşlarımız hep birlikte deprem bölgelerine akın ettik. Bir seferberlik ruhuyla, anlayışıyla herkes deprem bölgesindeki 11 ilimiz için yapılması gerekenler çerçevesinde uğraş verdiler. Aziz milletimizin her bir ferdi bu acıyı en derin bir şekilde yüreğinde hissetti ve bugün itibariyle baktığımızda bir ayı geride bıraktığımız o karanlık gecenin izlerini silmek için de hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz.” dedi.

“Deprem bölgesini ihya edene kadar burada olacağız, vatandaşımızla el ele olacağız”

Devletin bütün, gücünü tüm imkânlarını ilk andan itibaren deprem bölgesine sevk ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Biz ilk andan itibaren yaşadığımız acıları bir nebze olsun dindirebilmenin, vatandaşlarımıza yardım edebilmenin gayreti içerisindeyiz ve bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla deprem bölgesini ihya edene kadar burada olacağız, vatandaşımızla el ele olacağız.” dedi.

“Biz seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyor ve 85 milyon vatandaşımız tek yürek bir ve beraber olacağız ve inşallah hep birlikte bu zorluğu süreci atlatacağız”

Bakan Kurum, diğer 10 ilde olduğu gibi depremin en yıkıcı etkisine maruz kalan illerinden biri olan Malatya’da olduklarını belirterek, “Malatya'mız ilk depremden sonra vatandaşlarımızın dışarı çıkması sebebiyle vefatın az olduğu, ancak yoğun yıkımın yaşandığı illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en yoğun hasar gören illerimizden bir tanesi. Ve inşallah biz seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyor ve 85 milyon vatandaşımız tek yürek bir ve beraber olacağız ve inşallah hep birlikte bu zorluğu süreci atlatacağız. Tabii geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında da depremin ardından arama-kurtarmam çalışmalarına müteakip TOKİ’mizle, Emlak Konut‘umuzda, sivil toplum örgütlerimizle, özel sektörümüzle birlikte AFAD’ımızın koordinasyonunda çadır kent kurulumundan sonra geçici barınma alanları için konteyner kentler, çelik yapılar, yine prefabrik yapılardan vatandaşlarımızın geçici barınma alanlarının inşa sürecini yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman Osmaniye ve Kilis'imizde 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış durumdayız”

Tüm Türkiye'de depremden etkilenen illerin hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman Osmaniye ve Kilis'imizde 5 ilde hasar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamlanmış olduğunun altını çizen Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: “Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde önümüzdeki 6 ilimizi de hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızı bu konuda e-Devlet üzerinden ilk andan itibaren bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ve bu bilgilendirmelerle birlikte artık hak sahipliği sürecini de başlatmış olacağız.” ifadeleri kullandı.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında da afet konutlarını yapma sürecini başlattık, ilk kazmalarımızı ellerimizle vurduk”

“Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında da afet konutlarını yapma sürecini başlattık, ilk kazmalarımızı ellerimizle vurduk.” diyen Bakan Kurum, “Biz asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu, sahada yapılabilecek tüm işleri Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat AFAD‘da koordine ettiği ve ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın gösterebileceği en hızlı aksiyonu göstermeye, en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşması için çabamızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Malatya’mızda toplamda 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz”

Bakan Kurum, Malatya’da kalıcı konutlar için ilk sözleşmelerin imzalandığını belirterek, “Malatya’mızda toplamda 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz ve bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan ve en doğru zeminin, en sağlam zeminin olduğu yerlerde çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda bilim insanlarımızın ışığında, bilimin ışığında, hocalarımızla birlikte, yerel yönetimlerimizle birlikte en doğru yerin tespitini yapıyor ve inşaat sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda 21 Şubat'ta başlattığımız ihale süreçlerimizde Gaziantep'imizde 7 bin 890 konut, Adıyaman'da bin 161 konut, Kilis'te 645, Hatay'da 1677, Kahramanmaraş'ta 5 bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 olmak üzere 21 bin 62 konutumuzun yapımına sahada fiilen başlamış olduk.” ifadelerini kullandı.

“21 Şubat'ta başladığımız yapım seferberliğine 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız”

Kahramanmaraş Afşin'de 588, Göksun'da 499, Malatya Yeşilyurt'ta 1542 olmak üzere 2 bin 629 konutumuzun sözleşmelerini yaptıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Bugün de Adıyaman Tut’ta 431, Gaziantep İslahiye'de 427, Nurdağı'nda 479, Kahramanmaraş Göksun'da 605, Türkoğlu'nda 525 konut ve toplamda 2 bin 468 konutumuzun sözleşmelerine imzalıyoruz. Yarın Malatya Battalgazi'de 681 konut, Akçadağ'da 333 konutumuzu 9 Mart'ta da yine Akçadağ'da 676 konutumuzun ihalelerini yapacağız. Ve 21 Şubat'ta başladığımız yapım seferberliğine 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız.” dedi.

“2 ay içerisinde 11 ilimizde 244 bin 343 konutumuzu, 50 bin civarında köy konutumuzla birlikte 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız”

Bakan Murat Kurum, yer seçimini yaptıkları köy konutların da yapımına başladıklarını belirtirken, “Bu kapsamda Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta bin 240 köy evimizin, yine Adıyaman'da köy konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık. Köy konutlarımızı da 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız ve önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 244 bin 343 konutumuzu, yine 50 bin civarında köy konutumuzu da eklediğimizde 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız. Ve inşallah yeni yuvalarımız şimdiden aziz milletimize hayırlı olsun diyorum.” dedi.

“Malatya'mızdaki tüm değerlerimizi dikkate alacak anlayışla mevcuttaki yerleşim yerlerinin de tasarımlarını yapıyoruz”

Malatya'nın tarihin en eski çağlarından itibaren insanlığa ev sahipliği yapan bir şehrimiz olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Anadolu’yu Mezopotamya'ya, oradan da Asya'ya bağlayan kadim bir şehrimiz ve ekonomik anlamda da hem kendisine, hem ülkemize, hem de bölgeye hizmet eden sanayisi ile güçlü, üreten, istihdam oluşturan bir şehrimiz. Biz de bu anlayışla Malatya’mıza bakıyoruz ve Malatya’nın kadim değerlerini merkeze alacağımız, tarihi ve tescilli binalarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı ve kahramanlık diyarı Malatya'mızdaki tüm değerlerimizi dikkate alacak anlayışla mevcuttaki yerleşim yerlerinin de tasarımlarını yapıyoruz. Bu anlamda da şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hocalarımızın üniversitelerimizin dâhil olduğu bir tasarım sürecini başlattık. İnşallah hem yerinde, hem de rezerv alanlarda, doğru zeminde, fay hattına olan mesafesini de dikkat dikkate almak suretiyle bilimin ışığında inşaat sürecini yürütüyor olacağız.” diye konuştu.

“3,5 yıl önce de büyük acılar yaşadık, bir seferberlik şuuruyla hareket ettik”

Bakan Kurum, 3,5 yıl önce de yine karanlık bir gecede Malatya'da olduklarını hatırlattığı konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ilgili tüm bakanlarımız, tüm kurumlarımız deprem bölgesine geldik ve 3,5 yıl önce de büyük acılar yaşadık. Yaşadığımız o acılarda, o günde tüm imkânlarımızla bir seferlik şuuruyla hareket ettik. Aklımızda, ruhumuzda, gönlümüzde Malatya'mızdaydık. Malatyalı kardeşlerimizin yanındaydık ve onların acılarını, hüznü hep birlikte paylaştık, derdine ortak olduk. Bir an bile buradan elimizi çekmedik. Onlara söz verdik ‘deprem konutlarımızı en kısa sürede bitireceğiz, bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimlerini yapacağız’ dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Malatya’mızı, afetzede kardeşlerimize yaşamış olduğumuz depremde 8 bin 246 konutumuzu bitirdik, teslim ettik ve şu an güvenle, huzurla bu konutlarda yaşıyorlar. Doğanyol’umuzda Pütürge’mizde, Kale’mizde, Battalgazi'mizde, Yeşilyurt’umuzda tüm deprem bölgelerinde ama yerinde, ama rezerv alanda şehre değer katacak anlayışla çalışmalarımızı yaptık ve bugün baktığınızda, burada milletimiz huzur içerisinde yaşıyor.” dedi.

“Bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz”

Bakan Kurum, bir yıl içerisinde depremzede vatandaşlara konutları teslim edeceklerini belirtirken, “Hamdolsun o depremde Fahriye teyzemizin yüzündeki tebessüme vesile olduk ve eşini kaybeden Fikret amcamızın acısını bir nebze de olsun dindirdik. Ailesini kaybeden Meriç kardeşimizin umudu olduk ve işte bugün de nasıl buradan bir söz veriyoruz ve diyoruz ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz daha önceki yaşadığımız depremlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Van'da, Afyon'da, bütün deprem bölgelerinde nasıl hareket ettiysek; afetlerde, yangınlarda, Antalya'da Muğla'da nasıl hareket ettiysek, burada da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Malatyalı Fatma teyzemizin, Miran bebeğimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz ve inşallah işin sonunda da hep birlikte mutluluklarına şahit olacağız.” diye konuştu.

“Ellerimizi depremzede kardeşlerimizin elinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. El birliğiyle Malatya'mızı, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız”

Depremin yaşandığı 11 ilde hayatın normale dönene kadar her alanda devletin vatandaşımızın yanında olacağını kaydeden Bakan Kurum, “Seslendiği zaman, vatandaşımız bizi aradığı zaman onun dizinin dibinde olacağız. Hep birlikte inşa sürecini yürüteceğiz ve ellerimizi depremzede kardeşlerimizin elinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Onlarla birlikte gece-gündüz çalışarak, inşallah Malatya’mızı en güzel haliyle geleceğe taşıyacağız. Güzel Malatya’mız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız işlerimizde inşallah Malatya'mıza, Malatyalı ve kardeşlerimize değer katacaktır. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz, el birliğiyle Malatya'mızı, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihi ile kültürüyle, sanatıyla, buradaki tescilli yapılarıyla bu kadim coğrafyayı her alanda inşallah yeniden ayağa kaldıracağız, bundan hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın endişesi, şüphesi olmasın. Devletimiz kudretiyle, tüm gücüyle deprem bölgesindedir ve inşallah son ana kadar da depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.