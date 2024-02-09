Ara transfer süresi sona eriyor: İşte açıklanan transferler!

Süper Lig’de 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin süresi bu gece bitiyor. Belirlenen süre içerisinde evrakları teslim etmeyen kulüplerin transferleri geçersiz sayılacak.

Beşiktaş arka arkaya transfer açıklamaya devam ediyor. İşte Süper Lig'de bugün gerçekleştirilen transferler..

Beşiktaş: Al-Musrati

Beşiktaş'ın yeni transferi Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Libyalı oyuncuyu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile kulübün yöneticilerinden Kaan Şakul karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Al-Musrati, "Harika bir his. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte ve büyük taraftarının önünde oynamak çok büyük mutluluk olacak. Ben elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağım. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu, kendisiyle çalışma konusunda büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş: Ernest Muci

Beşiktaş'ın Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Armavut oyuncusu Ernest Muci'yi transfer ettiğini duyurdu.

ERNEST MUCI: BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ DİYEBİLİRİM

Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ernest Muci, "Böylesi büyük bir kulüpte forma giymek benim için bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim. Taraftarımızla ve takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli bir şey" dedi.

Transfer sürecinden de bahseden Muci, "Hızlı bir transfer oldu açıkçası. Maç oynadıktan sonra sabah Varşova'ya gittim buraya gelebilmek için. Bu transferin gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: Serdar Dursun

Fenerbahçe, sezon başında VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a, 'Yeniden hoş geldin.' diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe formasıyla UEFA Konferans Ligi'nde bir maçta görev aldıktan sonra transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 24 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor: Queensy Menig

Süper Lig ekibi Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya gelen Queensy Miquel Saymon Wensley, futbola Ajax altyapında başladı. Ardından PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente formasını giyen futbolcu son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan futbolcu 69 kez de gol sevinci yaşadı. 42 asist yapan Hollandalı futbolcu, çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli formasını giydi.

Samsunspor: Muammer Yıldırım

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz en son Sivasspor’da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

MKE Ankaragücü, Abdurrahim Dursun'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sol bek bölgesine bir transfer daha yaparak Adana Demirspor'la yollarını ayıran Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

Transferin son gününde sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı fesheden 25 yaşındaki sol bekle, 2.5 yıllı anlaşma imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren ve lisansı çıkan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maçta forma giydi.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki kadrosuna ikinci sol bek transferini de yapmış oldu.