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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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