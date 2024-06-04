Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.