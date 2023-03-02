Ankara Keresteciler Sitesi'nde yangın! Ölü ve yaralılar var!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kahramankazan'da, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
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