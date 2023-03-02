Ankara Keresteciler Sitesi'nde yangın! Ölü ve yaralılar var!

Kahramankazan'da, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.