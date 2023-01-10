Altılı Masa hakkında ne düşünüyorsunuz? | AjansHaber Soruyor!
Altılı Masa, 2023 yılının ilk toplantısında adaylık konusunu masaya yatırdı. 10. toplantısını gerçekleştiren Altılı Masa hakkında vatandaşların ne düşündüğünü sorduk.
Altılı Masa, 10. toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ilk kez masaya yatırdı. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde mutabık kalındığı ifade ediliyor.
Peki Altılı Masa'nın 9 saat süren toplantısında neler konuşuldu? Vatandaşlar Altılı Masa hakkında neler düşünüyor? Ajans Haber ekibi olarak vatandaşlara Altılı Masa'yı sorduk.
Muhabir: Ulaş Kaya
Kameraman: Yener Koçyıldırım
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