Ali Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.15'te Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Bir süre oy kullanmak için sıra bekleyen Babacan, vatandaşların sırasını vermesi üzerine eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, "Hepimiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Oy pusulasını katlayabildiniz mi?" sorusuna Babacan, "Evet dikkatli katladım, mürekkep sağa sola bulaşmasın diye." yanıtını verdi.

Karşılaştığı mahalle muhtarının, vatandaşların oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sıraya girdiğini söylediğini aktaran Babacan, katılımın yoğun olduğunu vurguladı.

Seçimlerin, demokrasinin bayramı olduğunu belirten Babacan, "Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün." dedi.

Demokrasiyi çok önemsediklerini söyleyen Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceğinin sorulması üzerine, parti genel merkezinde olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Akşam saat 21.00 ve sonrasında da cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlarla beraber takip etme kararı aldık. Saat 21.00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim. Diğer genel başkanlarla beraber sonuçları oradan takip edeceğiz."

Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.