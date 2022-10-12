Akşener: Kemal bey aday gibi görünüyor

6'lı masanın adaylık bilmecesi sürerken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den önemli bir açıklama geldi. Akşener, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili olarak, "Kemal bey kararlı, aday gibi görünüyor." dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, partisinin il başkanları toplantsında, 6'lı masanın ortak adayının kim olacağı tartışılırken Akşener'in "Kemal bey kararlı" sözleri gündeme oturdu.

Akşener ayrıca, cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin hatırlatılması üzerine, "Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.