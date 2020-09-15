AjansHaber.com.tr Dünya Akdeniz'de botun batması sonucu 24 göçmen öldü

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 24 ölü

Akdeniz'de Libya kıyılarında alabora olan lastik botta bulunan en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Msehli, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenleri taşıyan 3 lastik botunun tespit ettiğini belirterek, "Bunlardan biri alabora olmuş ve bottaki insanların çoğunun kayıp olduğu bildirildi" dedi.

45 düzensiz göçmen gözaltına alındı

İki kişinin cansız bedeninin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığını ve kazada çok az kişinin kurtulduğunu belirten Msehli, "En az 22 kişi daha öldü" bilgisini paylaştı.

Msehli, diğer 2 botta bulunan 45 düzensiz göçmenin Libya'ya getirilerek gözaltına alındığını kaydetti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli geçiş noktası haline geldi.

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