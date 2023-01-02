AK Parti'den erken seçim açıklaması! Geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor!

AK Partili Çelik, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmeler sürüyor, kurullarımızda verilmiş bir karar yok. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler.

Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti.

TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. İki kere gazi olmuş bir Meclis'tir.

Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.

Bu yüzüncü yıl önümüzdeki on yıllara, geleceğe bakabileceğimiz bir dönem oluşturuyor.

Türk siyasetini felç eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, bunlar siyasi parti görünümünde olabilir. Rejim krizi üretirler. Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur.

Laiklik adı altında kullanılan vesayet girişimleri geçtiğimiz dönemlerde sona ermiştir.

Erdoğan, yeni yıl mesajında 254 hizmet kalemiyle ilgili açıklama yaptı. TOGG'un yakında yollarda görünecek olmasından, bulunan doğal gaz ve petrol rezervleri, EYT düzenlemesine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz.

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerinden birisi dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tablo. Türkiye masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır. Türkiye küresel düzeyde bir aktördür. Sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Önümüzde uzun bir soğuk savaş var

Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirdiğini söyleyebiliriz.

Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor. AB diplomasisi bu süreçte çok etkisiz kaldı. Bir performans ortaya koyamadılar. Barışı mümkün kılabilecek yegane performans Türkiye'den geldi. Türkiye'nin masada olmadığı Ukrayna-Rusya savaşı sadece zihin performansı olarak kalır.

Diyarbakır Anneleri, 2022'de en büyük vicdan nöbetine imza atmıştır. 346 ailemizden 39'u çocuklarına kavuştu. Teröre karşı insan hakları temelinde yapılmış dünyadaki en önemli eylemlerden biridir. Onlara destek vermeyenler utansın.

Ayrıntılar gelecek...