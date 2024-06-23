AK Parti'de kritik MYK toplantısı!

AK Parti'de yerel seçimin ardından özellikle teşkilatlarda başlayacak "değişim" sürecini kamuoyuna ilk Ajans Haber duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişim sürecinin ilk hamlelerini yarınki MYK Toplantısı ile beraber atacak.

2'si büyükşehir, 5 il başkanı değişecek

Erdoğan'ın MYK toplantısı sonrası 2 büyükşehirin de aralarında olduğu en az 5 il başkanlığına atama yapması bekleniyor. Toplantıda bazı ilçe başkanlıkları üzerinde de çalışma ve istişareler yapılacak. Çalışmalar tamamlanırsa, ilçe başkanlıklarına da aynı gün içinde atamalar yapılacak.

MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı değerlendirmeler yapılacak.