AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in protesto etti!

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, "4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" kapsamında, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde basın açıklaması yapan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yıllardır insanlık suçu işleyen ve binlerce masum çocuğu öldüren İsrail'in yaptığı zulmü gözler önüne sermek için toplandıklarını söyledi.

Masum çocukları katleden İsrail'i lanetlediklerini belirten Yalçın, "Masumları katlederek amaçlarına ulaşamayacaklarını yüzlerine bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Dünyada 500 milyonun üzerinde çocuğun sıcak çatışma alanlarında yaşadığını ifade eden Yalçın, "Her ne kadar 21. yüzyıl içerisinde teknolojimiz, sosyal ve kültürel hayatımız zenginleşmiş olsa da hala çocukların çocukluklarını yaşayamadığı, sürekli olarak sömürüldüğü ve ne yazık ki öldürüldüğü bir dünyada yaşamaktayız. İsrail 76 yıldır sistematik olarak işgal faaliyetlerini sürdürmekte, çocukları füzelerin, mermilerin hedefi haline getirmektedir." diye konuştu.

16 bine yakın masum çocuk katledildi

Her gün haberlerde yüzleri, gözleri kana bulanmış ve vücutları canice parçalanmış çocuklar gördüklerini dile getiren Yalçın, "7 Ekim'den bu yana İsrail'in hedef gözetmeyen saldırılarında 16 bine yakın masum çocuk katledildi. En az 3 bin 500 çocuk ise İsrail kuşatması nedeniyle açlıktan ölmek üzere. Uluslararası kamuoyu maalesef sadece 3 maymunu oynamakla yetiniyor." dedi.

Türkiye'nin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren ve İsrail'e yönelik somut eylemleri yürürlüğe koyan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Yalçın, "Filistinli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 55 bin tonu aştı. Milletimiz ise uyguladığı boykot ile İsrail ve destekçisi firmalara gereken cevabı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Filistin'de çocuk katliamına son vermesi gerektiği çağrısında bulunan Yalçın, "7 Ekim'den bu yana İsrail barbarlığı tarafından şehit edilen 36 bini aşkın kardeşimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisine, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Ankara Filistin Dayanışma Platformu sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, AK Parti milletvekilleri ve üyeleri katıldı.