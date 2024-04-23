Ajans Haber, TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

23 Nisan tüm yurtta kutlanırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği "23 Nisan Özel Oturumu"nu, Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Ümit Kozan ile İstihbarat Şefi Ulaş Kaya da izledi.

Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek de TBMM Genel Kurulu'nda oturuma katıldı.

Oturuma katılanlar arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da vardı.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı da TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nu yerinde takip etti.

23 Nisan Özel Oturumu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'a hitap etti.

Başkan Kurtulmuş, "TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir. Bunun için yeter ki doğru zeminde doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım.

Çoklu zemin TBMM'dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşı ile bulacağı yöntemlerdir. Bunları önyargısız bir şekilde konuşarak Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan gerçekten sivil gerçekten darbenin ürünü olan fikirlerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması boynunun borcudur diye düşünüyoruz. Bu çerçevede hemen 23 Nisan haftasından sonra bu milli egemenlik haftasını geride bıraktıktan sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz ve arkasından da ifade ettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerin hukuk camiasının fikri olan her türlü kurum ve kuruluşun bu sürece açık ve şeffaf bir şekilde katkı vermesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi özel inisiyatifi ile, 23 Nisan Özel Oturumu'nda Genel Kurul'da, siyasi partilerin genel başkanlarına da üçer dakikalık konuşma hakkı tanıdı.

Bu da, Meclis geleneğinde yaşanan ilklerden biri oldu.