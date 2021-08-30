Afrika'da Kovid-19 salgını korkutucu boyutlarda

Kovid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Afrika'da da hız kesmiyor. Kıta genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 195 bin 375'e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 817 bin 603'e yükseldi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle aşıya ulaşmada sıkıntı çeken Afrika ülkelerinde vaka sayıları giderek artıyor. Dünyada aşılama oranının en düşük seviyede olduğu Afrika'da çok sayıda ülkeden ise yeterli veri alınamıyor. Nüfusunun %39,4'ünü aşılayan Fas, kıtanın en yüksek aşılama oranına sahip ülkesi olarak dikkat çekiyor. Fas, Mısır, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabwe ve Ekvador Ginesi dışındaki ülkelerde aşılama oranı %10'un bile altında görünüyor.

Kıtada en fazla vaka, Kovid-19 verilerinin daha sağlıklı alındığı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.