Afganistan üst üste gelen depremlerle sarsılıyor!

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Afganistan Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülkenin Herat bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

ICRC’ye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu sabah Afganistan'ın Herat bölgesinde üçüncü büyük deprem (6.4 büyüklüğünde) meydana geldi. İnsanların yaşadığı travma konusunda endişeliyiz. Bu yürek parçalayıcı bir durum. Yetkililere ve Afganistan Kızılayı'na yardımcı olmak için çalışıyoruz” denildi.