A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi bitti!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Öne çıkan adaylar

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella'nın da TFF'nin adaylarından biri olduğu biliniyor.