6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan, Emine Ayna gibi isimler de yer aldı. Halkların Demokratik Partisi ise bu kararlar hakkında yaptığı ilk açıklamada "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"HDP BOYUN EĞMEDİ, EĞMEYECEK"

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek."