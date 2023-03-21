4 ilde eğitim kademeli başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinin bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Bakan Özer, depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceklerini söyledi.