2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.