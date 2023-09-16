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2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

 

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